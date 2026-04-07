Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува изявление в социалната мрежа Truth Social, в което коментира случващото се в Иран. Той определя настоящия момент като един от най-важните в световната история и прогнозира край на 47-годишното управление в Техеран.

„Цяла една цивилизация ще умре тази вечер, за да не бъде върната никога повече. Не искам това да се случва, но вероятно ще стане”, написа Тръмп.

Според него обаче при настъпването на „пълна и тотална смяна на режима”, където преобладават „различни, по-умни и по-малко радикализирани умове”, може да се случи нещо „революционно прекрасно”. „КОЙ ЗНАЕ? Ще разберем тази вечер – един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света”, добавя държавният глава на САЩ.

В публикацията си Тръмп посочва, че „47 години изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат”. Изявлението му завършва с думите: „Бог да благослови великия народ на Иран!”.

