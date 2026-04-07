В три часа след полунощ изтича поредният ултиматум на американският президент Доналд Тръмп срещу Иран. Той заплаши, че американската армия ще унищожи ключови обекти от цивилната инфраструктура на страната, като електроцентрали и мостове. Това ще стане, ако Иран не отвори за корабоплаване Ормузкия проток. В изявление на иранската Революционна гвардия се казва, че заплахите на Тръмп няма да се отразят на готовността на иранската армия да посрещне врага.



"Текат последните осем часа от най-новия ултиматум на Тръмп към Иран. Президентът на САЩ за пореден път удължи срока към Техеран да отвори Ормузкия проток и заяви, че ако това не се случи, ще бъдат нападнати граждански цели в страната. Тръмп по никакъв начин не обясни решението си да удължи срока с още един ден. В понеделник той отново повтори, че ако Иран до вторник вечерта в 20 часа източно време не изпълни исканията му за отваряне на протока, ще бъде нападнат. Той подчерта, че цялата страна може да бъде превзета „за една вечер“, което, според него, може да се случи още тази нощ", заяви в "Здравей, България" кореспондентът на NOVA от САЩ Галина Петрова.

На въпрос от журналисти дали иска иранския петрол, както и венецуелския, президентът недвусмислено отговори, че "го иска, защото трофеите са за победителите, както и защото преди всичко е бизнесмен"

Някои политици вече започнаха да се съмняват в психичното здраве на президента, като го нарекоха "неуравновесен, откачен и безумен". Бившият сенатор републиканец Марджъри Тейлър Грийн, която беше негов съюзник и поддръжник на движението МАГА, дори го призова да се помоли на Господ за прошка след нецензурна публикация, изпълнена с ругатни, в която той говореше за Аллах и отправяше заплахи към иранския народ.

Много демократи вече започват да говорят и за 25-ата поправка на Конституцията, която би могла да отнеме президентството на Доналд Тръмп. Разбира се, това е малко вероятно, тъй като в процеса важна роля играе Джей Ди Ванс, който към момента стои твърдо зад държавния глава.

С всеки изминал ден обаче тази война създава все повече проблеми за администрацията, тъй като много американци не я одобряват.

Нападенията в Близкия изток продължават

Докато тече размяната на реплики, продължават бомбардировките на американски и израелски самолети в Иран, както и ракетният обстрел от Иран срещу Израел и държавите в Персийския залив, в които има американски бази.

Иран атакува отново Тел Авив днес. Съобщава се за няколко експлозии в израелския град, предаде ДПА. Израелската армия заяви, че Техеран е използвал касетъчни бомби, чиято употреба масово се осъжда в международен план. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в центъра на града, след което бяха чути експлозии. Израелска телевизия съобщи, че са ударени около десет обекта. Нанесени са щети на сгради и автомобили, но няма ранени. Според медийни публикации южното пристанище Ейлат също е било атакувано с касетъчни бомби. Те се разпадат във въздуха и разпръскват по-малки бомби, които са почти „невъзможни за прехващане“.

"Хюман Райтс Уоч" разкритикува Техеран за използването на касетъчни бомби срещу израелски градове по време на конфликта и посочи, че това може да бъде квалифицирано като военно престъпление.

Кореспондент: Галина Петрова

Повече по темата гледайте във видеата.

Редактор: Станимира Шикова