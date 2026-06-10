Министерството на образованието и науката публикува резултатите от държавните зрелостни изпити в информационната си система.

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Междувременно заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева представи информация за протичането на държавните зрелостни изпити от сесия май-юни. По думите ѝ са били анулирани 107 работи - 100 от тях заради установено напълно идентично съдържание.

„Средният резултат тази година е 60 точки - това е с повече от две точки над миналогодишния резултат. Той е най-високият откакто се провеждат ДЗИ досега - тоест от 2008 година. Това показва, че мерките в образователната система дават резултати”, разкри Панчева.

Над 50 000 зрелостници се явиха на матура по български език и литература

» Среден резултат по български език и литература - 60 точки - Добър 4,39

» Над 5,50 са получили 42% повече ученици спрямо миналата година

» С повече от 6% са се понижили ниските оценки

» Среден резултат по втори профилиращ предмет - 71,09 точки - Мн. добър 4,89

» С над 10% са по-малко ниските оценки

» 338 зрелостници са получили две оценки Отличен 6, като четирима от тях са постигнали максималните 100 точки.

» БЕЛ - 49 106 общо явили се зрелостници

» Втори ДЗИ - 23 618 общо явили се ученици

» Проведени са общо 82 държавни зрелостни изпити, 24 са втори ДЗИ, а 54 са трети

» Вторият най-предпочитан предмет е английски език, има тенденция за нарастване на интереса към математика и предприемачество

» Почти всички предмети са повишили средния си резултат

» Дванадесетокласниците в София-град, Смолян и Пловдив са с най-високи резултати

МОН – с анализ на резултатите от матурите след 12 клас

Александър Трингов от Министерство на образованието и науката представи ключови данни, свързани с идентифицирани еднакви отговори в матурите по български език и литература. Всички сигнали са били внимателно проверени от националната комисия, като работите са преглеждани многократно и е извършвана съпоставка на текстовете.

Според представената информация комисията е установила три основни типа повтарящи се отговори в различни изпитни работи. Анализът е обхванал най-вече задачите, които изискват създаване на собствен текст, където се очаква индивидуална аргументация и интерпретация. Част от идентичните случаи са открити и в литературни задачи с кратък отговор.

Като пример бяха показани идентични отговори по задача 21, която изисква защита или опровергаване на твърдение за младите хора и нуждата им от „спасяване“. Според МОН подобни отговори трудно могат да бъдат предварително заучени, тъй като изискват самостоятелно формулиране на позиция в конкретен контекст на изпита.

Бяха представени и случаи от задача 40, свързана със съпоставка на интерпретации в два художествени откъса по темата за отчуждението. Отбелязано беше, че тази година към задачата са добавени насоки за улесняване на зрелостниците, което допълнително прави малко вероятно предварително заучаване на конкретни готови отговори.

Третият тип примери засяга задача 4.1, при която зрелостниците избират между създаване на есе или интерпретативно съчинение. И в този случай са установени напълно идентични текстове, които според комисията са възпроизведени по време на изпита.

На 20 май се проведе матурата по БЕЛ. Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат - интерпретативно съчинение по темата „Пътят към себе си” по „Песента на колелетата” на Йордан Йовков или есе на тема „Авторитетите днес”.

Матурата обхващаше 41 въпроса. От тях 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача бе изтеглен вариант 8.

На 22 май зрелостниците се явиха на втората си задължителна матура - по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти бяха подали заявления за този изпит. Репортерът на NOVA Алис Дамянова изтегли Вариант 2. Близо 29 000 ученици държаха изпит за придобиване на професионална квалификация.

Редактор: Цветина Петкова