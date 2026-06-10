Гръцкият парламент одобри законодателни промени, които ще ускорят депортирането на мигранти с отхвърлени молби за убежище и ще позволят прехвърлянето им в специални центрове извън Европейския съюз след сключването на съответните споразумения с трети държави.

Гърция, която е една от основните входни точки за мигранти към Европа, беше на първа линия по време на мигрантската криза през 2015-2016 г., когато над един милион души от Близкия изток и Африка пристигнаха на континента.

Макар миграционният натиск да намаля през последните години, островите Крит и Гавдос отбелязват рязко увеличение на пристигащите лодки с мигранти, основно от Либия.

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Миналата седмица институциите на ЕС постигнаха съгласие по нови правила, които позволяват на държавите членки да изпращат мигранти, получили заповед за напускане на съюза, в центрове на територията на трети страни. Мярката предизвика критики от правозащитни организации, които предупреждават за риск от нарушения на човешките права.

Гърция работи съвместно с Нидерландия, Дания, Германия и Австрия по създаването на общи центрове за връщане и транзит на мигранти.

Министърът на миграцията Танос Плеврис заяви преди гласуването, че държавите от ЕС водят преговори с трети страни и се стремят още тази година да сключат първите споразумения, така че центровете да започнат да функционират през 2027 г.

„Гръцкото правителство вече е провело консултации с две африкански държави“, каза Плеврис пред полуофициалната Атинска информационна агенция, без да уточнява кои са те.

Редактор: Ивета Костадинова