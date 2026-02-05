Гръцкото правителство приема нов закон, който цели да реши хроничния недостиг на кадри в ключови сектори и да затегне контрола над нелегалната миграция. Хиляди мигранти ще могат законно да се влеят в икономиката, независимо от текущия им статус, като получат разрешително за пребиваване с цел работа, ако имат предложение за трудов договор от гръцка фирма.

Законът предвижда облекчени процедури за подновяване на разрешителните, ако работникът остане в сектор с доказан дефицит на кадри. Работодателите трябва да докажат минимален годишен доход (около 60 000 евро за юридически лица), за да гарантират, че могат финансово да обезпечат наетите кадри.

Нови мерки в Гърция: Затвор до 5 години за нелегално влизане и престой

Въвеждат се изключително тежки санкции (до 10 години затвор и огромни глоби) за членове на неправителствени организации, обвинени в „подпомагане на незаконно влизане“, което предизвика остри критики от правозащитни организации. Програмата се фокусира върху запълването на близо 180 000 работни места в земеделието, където реколтата често остава необрана поради липса на сезонни работници. Законът улеснява наемането на работници от страни извън ЕС, като Индия, Бангладеш, Египет и Виетнам, чрез ускорени процедури по двустранни споразумения. Целта е да се попълнят липсите в критични сектори като туризъм, строителство и земеделие.

Въвеждат се специфични визи за висококвалифицирани кадри (Tech Visa за технологии и Talent Visa за изследователи и учени). Създава се единна, напълно дигитална система за разрешителни за пребиваване и работа (Single Permit), която трябва да съкрати бюрокрацията.

Гръцкото правителство избира държави, с които има договорени механизми за репатриране, ако работникът наруши условията на пребиваване. Това е част от стратегията на Министерството на миграцията, за да се избегне оставането на хора в страната след изтичане на договорите им. Успоредно с това Гърция активира договори с държави като Египет, Индия и Виетнам, за да привлича „контролирана“ работна ръка чрез организирани трансфери.