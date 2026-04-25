Блокадата на Ормузкия пролив вече промени завинаги енергийния сектор в световен мащаб. Това казва директорът на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол. Според турския икономист пазарите на петрол ще се свият.

Все повече държави осъзнават колко е вредно да са в тежка зависимост от петрола за производство на енергия. "Вазата вече се счупи и трудно ще я съберем отново", казва Бирол в голямо интервю за британски медии.

Прогнозата му е, че все повече държави ще залагат на възобновяеми източници и атомни централи. Дори развиващите се страни вече сравняват енергията от въглища с тази от соларни панели и виждат, че цените почти са се изравнили.

