Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп издаде едномесечно изключение от санкциите, което позволява продажбата на руски нефт и нефтопродукти, намиращи се в морето, като по този начин удължи по-ранна мярка за смекчаване на растящите цени на енергията.

Лицензът, издаден от Министерството на финансите, идва два дни след като министърът на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон няма да поднови изключението, предаде АФП.

Последната мярка позволява закупуването на петрол и нефтопродукти, които са били натоварени на кораб към 16 април, до 00:01 часа на 16 май. Тя удължава по-ранното облекчаване на санкциите, което изтече на 11 април. На 15 април обаче Бесент каза, че САЩ няма да удължат срока за руския петрол – нито за иранския. И двете мерки имаха за цел да смекчат глобалните сътресения в доставките, предизвикани от войната на САЩ и Израел срещу Иран. Техеран отвърна, като на практика затвори Ормузкия проток – ключов воден път за превоза на енергия.

САЩ свалиха санкциите за купуването на петрол от Русия

Оттогава цените на петрола скочиха, поставяйки под натиск страните, и особено онези, които зависят от енергийния износ от региона. Цените на бензина в САЩ също скочиха, което оказа натиск върху домакинствата в навечерието на ключовите междинни избори тази година.

Тази седмица, след среща на финансовите лидери от Г-7 във Вашингтон, френският министър на финансите Ролан Лескюр подчерта, че „Русия не трябва да извлича ползи от случващото се в Иран“. Той добави, че Украйна също не трябва да бъде „косвена жертва“.

