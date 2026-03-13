Съединените щати официално свалиха санкциите за купуването на петрол от Русия. Лицензът, публикуван от министерството на финансите, позволява до 11-и април да се купува петрол, натоварен от Русия на кораби до 12-и март.



Временната отмяна на санкциите идва ден, след като Вашингтон обяви, че пуска на пазара 172 милиона барела петрол от стратегическия си резерв. Такива действия предприе администрацията на Тръмп в опит да спре скока на цената на петрола. Заради блокадата на Ормузкия пролив и ударите срещу танкери, в четвъртък тя пак се качи над 100 долара за барел.

Редактор: Станимира Шикова