Съдията от Софийски градски съд Мирослава Тодорова и бившият министър на правосъдието Антон Станков коментираха в ефира на „На фокус“ актуалните процеси около прокуратурата, включително последиците от оттеглянето на Борислав Сарафов и възможните промени или пренареждане на властови баланси.

По отношение на въпроса дали оттеглянето на Борислав Сарафов ще доведе до реална промяна или просто до ново прегрупиране, Тодорова изрази скептицизъм. Според нея има признаци именно за пренареждане на влияния, а не за дълбока реформа, като тя се позова на публично известни записи и дългогодишни наблюдения върху начина, по който се формира ръководството на прокуратурата.

Тя подчерта, че обществената среда вече показва нетърпимост към т.нар. олигархичен модел, при който съдебната власт се използва като инструмент за политическо влияние. По думите ѝ в миналото са ставали публично известни аудиозаписи и твърдения, които повдигат въпроси за начина на „селекция“ на главни прокурори.

Кой реално определя кадровите решения в прокуратурата? Тодорова заяви, че в обществото има натрупано убеждение, че политическата власт оказва решаващо влияние върху тези процеси. Тя даде пример с публични политически изказвания, в които се твърди, че назначенията са резултат от външни политически договорености.

Според нея действията на Сарафов могат да се тълкуват и като реакция на политическата обстановка след изборите, включително пренастройване към нови центрове на влияние.

Антон Станков определи назначението на новия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова като очаквано продължение, а не като съществена промяна. По думите му тя е заместник на Сарафов и това предполага запазване на досегашния модел.

Той допусна, че оставката на Сарафов може да е резултат от натиск и обществено напрежение, както и от новата политическа ситуация. Станков определи назначението като „план Б“, реализиран в преходен момент, непосредствено преди ключови законодателни промени в съдебната власт.

И двамата гости поставиха под въпрос последователността в действията на институциите и политическите сили спрямо прокуратурата. Тодорова остро критикува практиката да се променя публичната оценка за един и същ институционален лидер в кратък период от време, което според нея подкопава доверието в правовия ред.

Станков от своя страна насочи вниманието към ролята на Висшия съдебен съвет, като заяви, че именно там се концентрират ключови кадрови решения, които често са повлияни от политически интереси и парламентарни баланси.

В разговора беше поставен и по-широкият въпрос за зависимостите в съдебната система. Станков ги определи като базирани основно на два фактора - финансови стимули и компромати.

Той изрази мнение, че парламентарната квота във ВСС е основен канал за политическо влияние върху съдебната власт. Тодорова допълни, че дългогодишната практика на политическа намеса в кадровите органи е създала среда, в която част от системата се адаптира към подобни зависимости.

Съдия Тодорова подчерта, че множество публично известни случаи, свързвани с предполагаеми криминални влияния и „мрежи“, остават без реални институционални резултати. Тя посочи липса на напредък по редица нашумели казуси и предупреди, че това води до ерозия на доверието в правосъдието.

Репортер: Саня Петкова

Редактор: Цветина Петкова