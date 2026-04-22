Ваня Стефанова е приела да бъде новият и.ф. главен прокурор. Искането за съгласие бе изпратено от Прокурорската колегия на ВСС, след като досегашният магистрат на поста - Борислав Сарафов, оттегли съгласието си за заемане на поста. Така тя вече е назначена временно - за период от шест месеца, научи NOVA.

Стефанова досега беше заместник-главен прокурор, а тъй като е най-старшият измежду прокурорите във ВКС, бе избрана за първо предложение да наследи Сарафов.

По-рано днес в Прокурорската колегия на ВСС беше депозирана оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Минути след като стана ясно, че е заявил желанието си да освободи поста, самият той излезе с обръщение към колегите си, в което обясни мотивите си.

Коя е Ваня Стефанова?

През 1996 г. тя получава Магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Професионалният ѝ път започва през юни 1997 г. Оттогава до 2001 г. тя работи като помощник следовател и следовател в Софийската окръжна следствена служба.

В следващите две години е прокурор в Районната прокуратура - Сливница. В периода юли 2003 г. - април 2010 г. заема длъжността заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Сливница. През април 2010 г. е назначена за прокурор в Софийската градска прокуратура.

От септември 2013 г. до март 2015 г. е заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност“.

Следват четири години, в които Стефанова е прокурор в Софийската градска прокуратура, а от ноември 2019-а до януари 2020 г. - прокурор във Върховната касационна прокуратура. След това става завеждащ отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура (до 22.12.2023 г. Върховна касационна прокуратура).

На 9 януари миналата година е избрана за заместник главен прокурор от Прокурорската колегия на ВСС. Четири дни по-късно встъпва в длъжност като заместник на главния прокурор при Върховната прокуратура.