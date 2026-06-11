Със 17 гласа „за” Правната комисия прие да се замразят депутатските заплати. Проектът на решение беше внесен в НС от „Прогресивна България" в сряда.

Предложението предвижда депутатските заплати да са в размер на три средномесечни възнаграждения в обществения сектор, съобразно данните на НСИ за март 2026 г., предава БТА.

Още в края на май председателят на парламентарната група на „Прогресивна България" Петър Витанов обясни, че промените следва да се осъществят чрез поправки в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

"Прогресивна България" предлага замразяване на депутатските заплати

Основното месечно възнаграждение може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, е записано още в предложението.