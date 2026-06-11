Документите за екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев вече са в Сърбия. Министерството на правосъдието ги е изпратило вчера следобед, заяви преди пленума на Висшия съдебен съвет министър Николай Найденов.



Процедурата след това предвижда Висшият съд в Белград да насрочи заседание, на което да реши дали ще върне у нас бившия шеф на Българската банка за развитие. Разследването срещу него е заради отпускането на голям кредит на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев вероятно сам ще поиска екстрадиция в България, прогнозира преди дни адвокатът му в София Емануил Йорданов.

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова подписа искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев

„Всички материали, дадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по Конвенцията за екстрадиция", каза Найденов.

След като се оказа, че никой не иска да оглави НСлС, Найденов увери, че службата не е „обезглавена”. „В момента тези функции по право се изпълняват от заместника на директора по старшинство. Така че има кой да разписва документите чисто формално. Надявам се, че в рамките на откритата процедура Прокурорската колегия ще излъчи свой кандидат или поне такъв, който временно да поеме тази функция”, каза Найденов.

Пред журналисти той отговори и на въпроси за избора на нов ВСС. „В трите седмици, които парламентът даде за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно такива, които да бъдат обсъдени, за да не се вземат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в НС, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене”, каза Найденов.

Той очаква до края на този месец да бъдат приети промените в закона, за да да започне процедурата по избор на нов ВСС.

По казуса „Осемте джуджета” и решението на съда, че прокуратурата трябва да плати на бизнесмена Явор Златанов обезщетение от 100 000 евро , Найденов каза: „Надявам се, че темата вече не е табу за магистратите. Дайте ми време да преценя дали да искам дисциплинарни наказания за магистратите, посочени като хората, изнудвали, за да се прехвърли бизнеса на Златанов”.

Редактор: Ина Григорова