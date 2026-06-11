-
Димитрови срещу Плодчетата в "Семейни войни"
-
Смела игра и силни емоции в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка”: За спирането на военната помощ за Украйна и резултатите от матурите
-
„На кафе“ с Братя Мангасарян, Мадлен Радуканова, Ана Пападопулу и Александър Чобанов
-
Smart Face вече три пъти седмично в ефира на NOVA
-
Плодчетата срещу Александрови в "Семейни войни"
-
Удовлетворителна печалба в "Сделка или не"
Коментират Елица Виденова, Александър Чакмаков и Светломир Дамянов
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха пиар експертът Елица Виденова, директорът на Първа английска гимназия - София Александър Чакмаков и стоматологът д-р Светломир Дамянов.
Първата тема, която обсъдиха, беше за антимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Сред засегнатите са африканци, индцийци, турци.
След това дискусията продължи с въпрос за визията за сърцето на София, след като беше демонтиран Паметникът на Съветската армия. Повод за темата дадоха новините от Столичната община, от които стана ясно, че започва процедура за идеен проект за бъдещето на Княжевската градина. Междувременно монументът влезе на "Московска" 33 като подарък за кмета Васил Терзиев.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни