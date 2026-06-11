В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха пиар експертът Елица Виденова, директорът на Първа английска гимназия - София Александър Чакмаков и стоматологът д-р Светломир Дамянов.

Първата тема, която обсъдиха, беше за антимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Сред засегнатите са африканци, индцийци, турци.

След това дискусията продължи с въпрос за визията за сърцето на София, след като беше демонтиран Паметникът на Съветската армия. Повод за темата дадоха новините от Столичната община, от които стана ясно, че започва процедура за идеен проект за бъдещето на Княжевската градина. Междувременно монументът влезе на "Московска" 33 като подарък за кмета Васил Терзиев.

Цялото предаване гледайте във видеото.