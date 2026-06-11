Комисията за защита на потребителите отчита, че част от големите търговски вериги са били санкционирани при установени нарушения, включително случаи на неправомерно завишаване на цените. Всеки конкретен случай се разглежда индивидуално. Това посочи председателят на КЗП Александър Колячев в кулоарите на парламента, като допълни, че комисията ще продължи засиления контрол и очаква институционална подкрепа за разширяване на правомощията си.

Междувременно в пленарната зала председателят на КЗК Росен Карадимов съобщи, че комисията вече е образувала две производства по сигнали за възможен натиск от търговски вериги върху производители за намаляване на цените. Процедурите са насочени към установяване на евентуални нарушения на конкурентните правила.

Колячев допълни, че законът, приет от Народното събрание, представлява продължение на действащата нормативна уредба за въвеждане на еврото, като основната промяна е удължаване на срока на неговото действие.

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По думите му новите текстове добавят допълнителни функции към работата на комисията, насочени към по-лесен достъп на потребителите до ежедневна информация, публикувана от регулатора, както и към създаване на по-конкурентна среда и по-ефективно взаимодействие между институциите.

„Ние разполагаме с достатъчно санкционни правомощия и оставаме контролен орган, който ще прилага закона така, както и досега“, подчерта той, като уточни, че промените не променят същността на дейността на КЗП, а я надграждат.

Относно въздействието върху цените той заяви, че санкционният режим остава основен инструмент за превенция на нарушенията, а повишаването на глобите има дисциплиниращ ефект върху търговците и тяхното поведение на пазара.

По отношение на двойното обозначаване на цените в лева и евро беше уточнено, че тази мярка се прилага само в рамките на действащия закон и ще действа до 9 август, след което няма да бъде предвидена.

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От комисията посочиха, че проверките на търговските обекти продължават постоянно, включително както при малки търговци, така и при големи вериги, чрез планирани и масови инспекции на различни локации.

Според наблюденията на КЗП се отчита тенденция към намаляване на нарушенията, свързани с двойното обозначаване, но едновременно с това се увеличават случаите на необосновано повишаване на цените. За всички установени нарушения се прилагат съответните санкции в рамките на закона.

Сериозни политически критики към новите мерки за контрол на цените

Новите по-строги мерки, свързани с контрола върху цените и правомощията на регулаторите, предизвикаха остри реакции от страна на опозицията в парламента.

Владислав Панев от „Демократична България“ изрази съмнения относно ефективността на промените, като заяви, че се създават допълнителни инструменти за натиск върху бизнеса.

Още по-критична позиция зае Цончо Ганев от „Възраждане“, който определи законовите промени като противоречиви и предупреди, че те могат да доведат до напрежение между държавата и търговците.

В същото време от ДПС изразиха подкрепа за законопроекта, но с уточнението, че са необходими ясни и прозрачни методики, по които ще се определя т.нар. „справедлива цена“, за да се избегнат съмнения за спекулации.

Подобна балансирана позиция изрази и Явор Гечев от „Прогресивна България“, който посочи, че регулациите трябва да създадат реални условия регулаторите да работят ефективно, без крайности в нито една посока.