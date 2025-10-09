След изтичане на преходния период за търговците съгласно Закона за въвеждане на еврото в България, Комисията за защита на потребителите (КЗП) извърши днес засилени проверки на територията на цялата страна.

Контролът е насочен към начина на обозначаване на цените в левове и евро, както и към изискването за предоставяне на информация за движението на цените на определени стоки, за да се установи дали има обосновано увеличение. Част от проверките бяха осъществени съвместно с представители на Националната агенция за приходите.

Налагат сериозни глоби при липса на двойно обозначени цени

Проверени са търговски обекти, предлагащи хранителни и нехранителни стоки – дрехи, обувки, стоки за дома, оптики, аптеки, книжарници, магазини за детски стоки, козметика, както и заведения за хранене и развлечения.

Как държавата ще се бори с необоснованото повишаване на цените

В рамките на 125 извършени проверки са установени 13 нарушения, въпреки многократните предупреждения към търговците за незабавно отстраняване на несъответствията до 8 октомври 2025 г. Нарушенията включват:

липса на цени в евро,

изписване на цените в левове и евро с различен размер и цвят на шрифта,

изписване на валутите с много по-дребен шрифт от цифрите.

Законът предвижда глобите и имуществените санкции да варират от 400 до 14 000 лв., в зависимост от нарушението.

Освен това, КЗП е установила и 70 големи търговци, които не публикуват на интернет страниците си данни за цените на продукти от голямата потребителска кошница съгласно изискванията на ЗВЕРБ.

От 8 октомври глоби очакват търговците, които не изписват цените в лева и евро

За непредоставяне на информация санкциите варират от 10 000 до 100 000 лв. при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лв. при повторно.

Комисията продължава да полага усилия за повишаване на осведомеността на потребителите за техните права и за информиране на търговците за техните задължения, като предоставя препоръки, участва в разяснителни срещи и публикува полезна информация на сайта си: www.kzp.bg.

Засилените проверки на КЗП продължават.

Редактор: Румен Лозанов