Официално задължението за двойно обозначаване на цените вече е скрепено със сериозни глоби. След последното „да“ от Европа по пътя на България към еврозоната държавата даде два месеца гратисен период на търговците.

Но от днес тези, които все още не изписват цените на стоките в магазините и в двете валути - лев и евро, ще бъдат глобявани с до 7000 лева.

Санкции грозят и около 250 търговци с оборот над десет милиона лева, които трябва ежедневно да подават информация към сайта kolkostruva.bg. Справка сочи, че досега само 50% от задължените са изпращали такива данни.

В полезрението на проверяващите от КЗП и НАП ще са и компаниите, които необосновано покачват цените – по причини, различни от повишени разходи за транспорт или за заплати на служителите, например.

