Глоби до 200 хиляди лева за търговци, които не публикуват ежедневно цените на основни стоки
Инфлация, поскъпване, опит за овладяване на необосновани повишения, контрол на цените на основни стоки. Около тези теми се въртят основно въпросите, свързани с еврото. Как се движат цените и какво прави държавата, за да може поскъпването да остане в поносими рамки – отговорите на тези въпроси ще търсим днес в рубриката „Еврото – въпроси и отговори” заедно с Нели Тодорова.
От месеци говорим за това при какви обстоятелства търговци и производители имат право да вдигат цени и при какви не. В Закона за въвеждане на еврото беше записано, че ще се налагат сериозни санкции при необосновано повишаване на цени. А за да е обосновано поскъпването, търговецът трябва да докаже, че има обективни икономически фактори. Това би могло да е поскъпване на електроенергия, данъци, вода.
Получихме въпрос от г-жа Балабанова:
„Обективен икономически фактор за повишаване на цената на една услуга ли е намаляването с например 10 пъти на ползвателите на услугата, като това да доведе до невъзможност за покриване на разходите по съществуване на фирмата?”
Иначе казано – мога ли да вдигна цените, ако клиентите ми намаляват и не мога да си покривам разходите?
Законът не дава ясен отговор. Чисто икономически погледнато – свитото търсене вероятно е обективен икономически фактор. Стои обаче въпросът: ако сега няма достатъчно клиенти за въпросната услуга и КЗК приеме, че имате право да вдигнете цената си – то защо смятате, че онези, които сега са се отказали от услугата, ще се върнат при вас, особено след като дори сте повишили цените? Според мен рискът е съвсем да се загуби клиентелата.
С последните поправки в Закона за въвеждане на еврото беше добавен специален член, според който от 8 август, когато влезе в сила двойното обозначение на цените, големите хранителни вериги, както и аптеките, трябва всеки ден до 7 часа сутринта да публикуват на сайтовете си цените на стоки от голямата потребителска кошница, както и да ги подават към КЗП. В голямата кошница има над 850 стоки. А КЗП е органът, който трябва да определи кои от въпросните 850 да се следят. Комисията изготви указания и списък със 101 стоки – това стана след 8 август. В списъка влизат: хляб, мляко, сирене, кашкавал, плодове, зеленчуци, алкохол, цигари, както и някои лекарства. В указанията е описано и чисто технически в какъв формат трябва да се подават данните – как да са подредени, редове, колони и т.н.
В общи линии така трябва да изглежда ежедневната таблица – обект по обект, стока по стока. Това ще е дълго стотина страници. Всичката тази насипана тук информация на мен като потребител едва ли ще ми е от полза. Тук идва ролята на КЗП. Според записаното в закона, комисията трябва да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени. До момента обаче това не се случва.
Търговците обявиха, че изготвянето на такива справки всеки ден ще ги натовари твърде много и ще трябва да наемат хора, които да се занимават с подаването им. Според експерти-програмисти големите вериги и сега разполагат с информационни системи, които поддържат данните, и едва ли ще е толкова трудно те да се пресяват и да се изпращат към КЗП.
Задължените да подават ежедневните данни са всички хранителни вериги с оборот над 10 милиона лева за миналата година, както и големите аптеки. А обяснението защо до днес не сме видели справки нито на сайтовете на веригите, нито на сайта на КЗП, вероятно е свързано с факта, че се даде двумесечен гратисен период след 8 август, в който няма да се налагат глоби.
Но след 8 октомври неподаването на тази справка ще се санкционира сериозно – за първо нарушение глобата е от 10 000 до 100 000 лева, а за второ – от 20 000 до 200 000 лева.
И докато чакаме да видим въпросните справки с цени на страницата на КЗП, тук ще следим цените на няколко стоки. В началото на май събрахме цените на няколко хранителни продукта. Тогава избрахме: хляб, кисело и прясно мляко, 1 кг свинско месо (свински врат обезкостен), 10 яйца, олио и килограм краве сирене. Тогава цените бяха…
В края на миналата седмица отидох в същия магазин и купих същите стоки. Ето цените в началото на септември. И така можем да видим – само при свинското и при хляба няма промяна. Повечето цени през септември са нагоре, като само при яйцата има едно стотинка поевтиняване.
Сметките показват, че нашата кошница с продукти през май ни е струвала 50 лева и 30 стотинки, а през септември – 51,57 лева. Инфлацията само за тези 7 продукта за 3 месеца е 2,5 процента.
