Процесът по присъединяване към еврозоната е „де факто приключил“, заяви председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов по време на редовния брифинг. По думите му паричното обращение с еврови купюри е напълно обезпечено, а индикаторите не показват проблеми при обмяната на валутата.

От гледна точка на левовата маса 87% от банкнотите и монетите вече са прибрани от Българска народна банка. В обращение остават около 3,9 млрд. лева, като част от тях традиционно няма да бъдат върнати - статистически около 1% от всяка валута остава неприбран.

„Като цяло проблемът вече не стои. Обезпечението на обращението върви абсолютно нормално, без стрес“, подчерта Иванов.

Координационният център за еврото: Само 10 млрд. лева са все още в обращение

Гражданите, които все още разполагат с левове, могат да ги обменят безсрочно в БНБ. Търговските банки и „Български пощи“ ще извършват обмяна до средата на годината.

Само за периода 23-27 февруари пощите са реализирали 13 072 операции на стойност 15 млн. лева. От 5 януари до 27 февруари операциите са 161 000 за общо 236 млн. лева. По думите на Иванов напрежението в системата е спаднало значително, а служителите са положили „огромни и несвойствени усилия“ в преходния период.

По линия на сигурността от 19 до 27 февруари са регистрирани 20 нови случая на опити за прокарване на неистински евробанкноти. Образувани са 8 досъдебни производства и са иззети общо 23 банкноти - с номинали от 5 до 200 евро.

От началото на годината до 27 февруари в Министерство на вътрешните работи са регистрирани 163 случая на опити за разпространение на фалшиви евробанкноти. От МВР уверяват, че продължават активните мерки за гарантиране на обществения ред и защита на икономическите интереси на бизнеса.

Контролът по прилагането на Закона за въвеждане на еврото се осъществява от Комисия за защита на потребителите. В периода 19-25 февруари са извършени 201 проверки, при които са установени 15 нарушения. Съставени са 40 акта, издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 23 споразумения.

Съвместно с Национална агенция за приходите са направени 146 проверки в туристически обекти, ресторанти, кафенета и сладкарници. Констатирани са случаи на неправилно превалутиране, липса на двойно обозначение на цените, липсващи грамажи и изтекла категоризация.

От 3752 проверени стоки при 206 е установено необосновано увеличение на цените - сред тях отделни плодове и зеленчуци, млечни продукти, колбаси и лекарствени продукти.

Координационният център към Механизма за еврото: Близо 60% от левовете в обращение са изтеглени

По данни на институциите не е установена системна тенденция към повишаване на цените извън обичайните сезонни изменения, продиктувани от пазарната среда, производствени разходи и логистика.

От началото на годината до 25 февруари са обработени 307 сигнала за онлайн търговци, съставени са 7 акта и са издадени 35 наказателни постановления.

От своя страна НАП е извършила 10 163 проверки за периода 10 януари - 26 февруари, при които са констатирани 580 нарушения по закона. Съставени са 771 акта и са издадени 180 наказателни постановления на обща стойност 450 733 евро.

„Буквално преминахме през преходния период“, обобщи Владимир Иванов. По думите му валутната обмяна протича спокойно, без паника и без напрежение, а институциите продължават координирано да следят както цените, така и обществената сигурност в условията на окончателното въвеждане на еврото.

Проверки на Българска агенция по безопасност на храните

В периода 23.02 – 27.02 БАБХ е извършила общо 533 проверки в обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница. Установени са несъответствия, свързани с пропуски при изпълнение на вътрешни мониторингови програми; несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване; пропуски при детектиране и проследимост на храните; липса на актуализация на вътрешни контролни програми и несъответствие с изискванията на националното и европейското законодателство.

За констатираните нарушения са издадени 21 предписания.

От предходната седмица са отчетени и два случая на несъответствие по физико-химични показатели при млечни продукти, за които са разпоредени мерки.

От търговската мрежа в страната са взети и изпратени за анализ в акредитирани лаборатории на БАБХ още 13 проби – прясно мляко, хляб, брашно, олио, малотраен колбас. Резултатите ще бъдат оповестени през следващата седмица.

В момента агенцията провежда активни действия по отношение на пристигналите количества слънчоглед с цел гарантиране на здравето на потребителите и спазване на европейските изисквания.

Предварителната информация сочи, че част от пробите не отговарят на стандартите. Слънчогледът е предназначен само за преработка и износ, а не за вътрешна консумация.