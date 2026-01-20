Координационният център към Механизма за еврото отчете действията на различните регулаторни институции, които следят въвеждането на единната европейска валута.

"В последната седмица няма сигнали за проблеми при обмяната на лева в евро в търговските банки. Всичко започва да върви доста синхронизирано и в добър порядък. Никой да не чака последния момент за обмяна, можем да избегнем допълнителни трудности с хора, които имат повече левова наличност. Изтеглените от обращение левови наличности вече са над 58% от паричния агрегат. През изминалата седмица този процент беше 48 - трендът продължава да е прогресивен", съобщи председателят на центъра Владимир Иванов, който ръководи и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Координационният център към Механизма за еврото: Близо 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ

Той напомни, че едновременното разплащане с лева и евро приключва на 31 януари. "Всички банкноти и монети могат да бъдат обменени без ограничение до 30 юни 2026 г. в търговските банки и пощите, а в БНБ - безсрочно. На никого няма да бъде отказано да се освободи от левовата си наличност", обобщи Иванов.

► "Български пощи'' - до 16 януари 2026 г. са осъществени 20 900 броя операции на стойност близо 34 млн. лева. Правителството е отпуснало 25 млн. евро оборотен кредит за подсигуряване на обмяната.

► КЗП - до 18 януари са извършени 164 проверки. Образувани 34 административно-наказателни преписки, издадени са 5 наказателни постановления и 26 споразумения.

► НАП - до 18 януари са извършени 2774 проверки на 626 хранителни магазина, 561 фризьорски и козметични салона, 5 хотела, 159 паркинга и 226 фитнес зали. Установени са 25 нарушения, образувани са 107 административно-наказателни преписки, има и 26 издадени наказателни постановления.

► Агенция "Митници", Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, НАП и БАБХ са извършили съвместни проверки. БАБХ е проверила 22 обекта и е издала 1 разпореждане за спиране на дейността.

Владимир Иванов посочи, че има стабилност на международните цени. „На международния пазар - нищо ново. Абсолютно стабилизиране на цените на какаото и кафето и стабилно пазарно равновесие“, увери той.

Малката потребителска кошница е нараснала с 1.50 евро, като стойността ѝ към момента е 53 евро. „Най-скъпият месец традиционно е януари, но пазарът е балансиран и спокоен. Няма външни паразитни влияния, а само нормален сблъсък между търсенето и предлагането. Процесът по въвеждане на еврото върви с много добри темпове“, увери Иванов.

Той посочи, че има само един проблем с въвеждане на еврото - в софийско село до Мрамор, където е установено завишаване на цените. Иванов се закани, че контролните органи и регулатори незабавно реагират при подобни своеволия.

Шефът на НАП Христо Марков отбеляза, че случаи като този в Бургас, при който имаше над 290% поскъпване на услугите във фризьорски салон, са единични.

"Издали сме 48 наказателни постановления на обща стойност от 125 549 евро", обобщи той.

Главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков добави, че няма регистрирани случаи на касата на БНБ с надраскани евробанкноти.

Преди седмица центърът отчете, че близо 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ. За пръв път той представи резултатите от дейността си на 6 януари. Тогава председателят Владимир Иванов обяви, че нарушения са констатирани при около 7% от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута у нас.

