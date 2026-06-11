Народното събрание окончателно прие промени в Закона за защита на потребителите, с които въвежда временна забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. Новите правила ще действат в периода от 9 август 2026 г. до 9 август 2027 г.

Според приетите текстове търговците и доставчиците няма да могат да повишават крайните цени, ако не са налице обективни икономически причини за това. Всяко поскъпване ще трябва да бъде обосновано с реално увеличение на разходите – например за суровини, транспорт, енергия, труд или други елементи, свързани с производството и предлагането на съответната стока или услуга.

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Целта на законодателните промени е да ограничат спекулативните практики и да осигурят по-голяма предвидимост за потребителите в периода след въвеждането на еврото. Законодателят залага на по-строг контрол върху ценообразуването, за да предотврати необосновано поскъпване за сметка на домакинствата.

Контролът по изпълнението на новите разпоредби ще бъде възложен на Комисията за защита на потребителите. При съмнения за нарушения регулаторът ще може да изисква финансова и счетоводна документация, с която търговците да докажат причините за увеличението на цените.

Новите правила ще важат както за големите търговски вериги, така и за по-малките участници на пазара. Производители, занаятчии и автори на ръчно изработени изделия също ще могат да актуализират цените си, когато са изправени пред реално повишение на производствените разходи. В подобни случаи обаче те ще трябва да разполагат с необходимите документи, удостоверяващи промяната в себестойността.

Новите законопроекти: Глоби до 100 000 евро за необосновано увеличение на цените

Законът предвижда и по-строги санкции за нарушителите. При установено необосновано повишаване на цените юридическите лица ще бъдат глобявани с имуществени санкции, определяни като процент от месечния им оборот. Идеята е наказанията да имат реален възпиращ ефект както за по-малките търговци, така и за големите компании.

Редактор: Цветина Петкова