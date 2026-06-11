След серия от тежки пътни инциденти през последните дни, експерти напомнят как гражданите могат да реагират при случаи на гонки и агресивно поведение на пътя.

Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи посочи, че един от най-ефективните начини за събиране на доказателства е използването на видеорегистратор в автомобила. „Моят съвет е водачите и собствениците на автомобили, по възможност, да инсталират видеорегистратор в своя автомобил, защото записите в последствие в едно наказателно дело могат да се считат за доказателствено средство“, обясни той.

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В случаите, когато няма видеозапис, Тодоров препоръчва гражданите незабавно да се обадят на телефон 112. „Необходимо е да се представим кои сме, да посочим номера на автомобила и задължително мястото, където се извършва нарушението“, допълни експертът.

По думите му подадените сигнали се препращат към „Пътна полиция“, която може да реагира своевременно при данни за грубо нарушение или агресивно поведение на пътя, включително чрез издирване и санкциониране на нарушителите.

„Ако говорим за грубо нарушение или агресивно поведение, органите на „Пътна полиция“ могат да вземат отношение веднага и да се опитат да издирят нарушителя, съответно той да бъде санкциониран“, уточни Тодоров.