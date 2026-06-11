Полицията е блокирала и идентифицирала над 100 участници в организирано нерегламентирано събиране край Пловдив, включващо 94 мотоциклета и 11 спортни автомобила. Това съобщиха от МВР.

От вътрешното министерство посочват, че в рамките на операцията ще се извършват допълнителни проверки на документите на участниците, както и анализ на събраните данни.

„Вече, освен че ще се проверяват документи, ще картографираме и неутрализираме структурите на пътния хулиганизъм още в зародиш“, съобщи министърът на вътрешните работи.

Иван Демерджиев подчертава, че МВР ще бъде безкомпромисно към всеки, който използва обществените пътища като състезателни трасета. „МВР разполага с ресурса и желязната воля да прекрати този произвол незабавно и окончателно“, допълват от институцията.

Редактор: Цветина Петкова