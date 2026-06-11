Земеделски производители разговаряха с ръководството на Министерството на земеделието и храните в четвъртък. От пресцентъра на ведомството уточниха, че разговорът е регулярен, но на него очакват данни за това дали две от големите търговски вериги са поискали намаляване на цените на продукцията с 15%. Сигнали за това дойдоха само два дни след старта на инициативата „Кошница с грижа”, която трябва да намали цените на основни храни от малката потребителска кошница.

Според земеделския министър Пламен Абровски производителите не казват кои са въпросните вериги, защото се страхуват от прояви на реваншизъм от страна на търговците. Ако обаче не стане ясно кои са магазините, държавата реално няма как да се намеси.

Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск

„Вчера получих два сигнала от земеделски производители, които споделиха с мен, че са притискани от част от веригите да намалят своите доставни цени с 15%. Просто им казват: ако намалите цената, ще купим вашата продукция, ако не я намалите – няма да я купим. Това е жалко”, заяви Марин Генуров, председател на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция.

Родните производители се опасяват, че ако не играят по правилата на големите вериги на пазара, ще трябва да изхвърлят продукцията си.

„Ние сме в безизходица и нямаме друг шанс. Каквато цена ни предложат веригите или търговците, на такава продаваме. Нямаме възможност да задържаме повече от един-два дни нашата продукция, тъй като тя е доста нетрайна”, каза Иван Кабуров.

Още по-ниска цена за продукцията им обаче би била равна на фалит за някои земеделци. А мотивите им са следните: „През последните два-три месеца торовете поскъпнаха с около 100%. Увеличиха се разходите и за горива, отопление, работна ръка”, казва Кабуров.

За да не останат притесненията им нечути, вратите на Министерството на земеделието се отварят днес за тях.

„Просто ще помоля най-накрая да ми кажат кои са производителите, които са били притискани. Те се страхуват, но когато държавата застане зад тях и когато имаме доказателства, не виждам защо трябва да се притесняват, че ще им бъдат развалени договорите”, каза министър Пламен Абровски.

Пламен Абровски: Ако няма доказателства за натиск върху производители, значи е просто политическо говорене

Сред другите теми в дневния ред е създаването на регистър, макар и със закъснение.

„Има детайлна информация за всеки земеделски производител – колко земя е заявил и колко животни има. Но няма никакви данни дали е произвел нещо и какво точно. И тук вече говорим и за сива икономика”, каза Абровски.

Под натиск ли са родните производители проверява и Комисията за защита на конкуренцията, която е изискала сигналите на земеделците от Министерския съвет.

Какво представлява програмата „Кошница с грижа“, която правителството обяви преди два дни?

Веригите, които заявиха своето участие в инициативата, се съгласяват цените на поне 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с най-малко 15% за период от поне шест месеца, като промоциите ще важат в определени дни. Хипермаркетите сами се отказаха от допълнителната печалба.