Стрелбата по време на публично събитие във Вашингтон, на което са присъствали Доналд Тръмп и Мелания Тръмп , не бива да се разглежда като изолиран инцидент. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на NOVA NEWS.

По думите му подобни прояви на насилие са част от по-дълбока тенденция на нарастващо обществено напрежение в Съединените щати. „Виждаме това още от първия мандат на президента Тръмп, а сега – и през втория. Разделението в американското общество достига сериозни мащаби, а агресията между различните политически течения вече ескалира“, подчерта той.

Керемедчиев припомни, че това не е първият подобен случай. Освен опитите за покушение срещу самия Тръмп по време на предизборната кампания, той посочи и убийството на активиста Чарли Кърк като пример за засилващото се политическо насилие. Според него обществото в САЩ не се е успокоило след преизбирането на Тръмп – напротив, напрежението продължава да расте.

Анализаторът отбеляза, че сериозните политически колебания – от крайно дясно до крайно ляво – задълбочават пропастта между различните групи в страната. Това, по думите му, води до „много сериозно увеличаване на агресията“, която вероятно ще продължи да се проявява и в бъдеще.

По отношение на възможните причини за стрелбата, Керемедчиев посочи, че тя вероятно е резултат от комбинация от вътрешнополитически и външнополитически фактори. Той подчерта спада в подкрепата за президента, включително сред републиканците, особено по темата за военните действия на САЩ в Иран. „61% от републиканците не желаят възобновяване на военните действия срещу Иран, което показва сериозно вътрешно напрежение“, каза той.

Според него икономически фактори като покачването на цените на горивата също оказват влияние върху обществените нагласи и допринасят за недоволството.

Коментирайки реакцията на Тръмп след атаката, Керемедчиев отбеляза, че президентът няма намерение да прекратява публичните си изяви, но ще използва случая като аргумент за засилване на мерките за сигурност. „Това може да му донесе политически дивиденти, особено сред неговите поддръжници“, допълни той.

