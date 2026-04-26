С камбанен звън в точния час на аварията, Украйна отбеляза 40-годишнината от бедствието в Чернобил. Церемонията беше в Славутич - град близо до Чернобил, който е извън забранената зона около избухналия реактор.

И до днес не е ясно колко души стават жертва на аварията в 4-ти блок на централата. Около 300 хиляди принудително напускат домовете си. А около 600 хиляди са участвали в огромната операция по разчистване на района.

Днес над реактора стои най-голямата подвижна конструкция от стомана в света. 45 държави са финансирали изграждането й. Критичното съоръжение е изложено на риск от военните действия. Вече веднъж беше пробито от дрон и ремонтирано.

"Днес основният риск е точно това - военните действия. Дроновете и ракетите редовно летят над забранената зона и съоръженията в централата. Видяхме попадението на 14-и февруари 2025 г. Това може да се случи пак. И може да има много по-сериозни последствия", каза заместник-директорът на техническите операции в АЕЦ ''Чернобил'' Денис Хоменко.

