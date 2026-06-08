15-годишно момче загина зад волана при тежка катастрофа на общински път между тетевенските села Галата и Български извор. Инцидентът е станал днес около обяд, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч.

По първоначални данни на прав участък от пътя челно са се сблъскали два леки автомобила. Единият от тях е бил управляван от 15-годишно момче от село Галата. То било неправоспособно и се возило само. Загинало е на място.

При катастрофата са пострадали и 35-годишният водач на другия автомобил, както и негов спътник. Двамата са транспортирани в болница с различни наранявания, като към момента се лекуват под лекарско наблюдение.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР в Тетевен. Извършен е оглед на местопроизшествието, а разследването се води под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч.