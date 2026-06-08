Централната избирателна комисия (ЦИК) на Армения обяви предварителните данни за резултатите от превелите се в неделя парламентарни избори след обработката на бюлетините от всички 2005 изборни секции в страната, в които гражданите упражниха правото си на глас.

В бъдещия парламент влизат четири партии. Това са партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" с 49,81% ( 727 160 гласа), следвана от "Силна Армения" на милиардера Самвел Карапетян с 23,29% (340 062 гласа), блокът партии "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян с 9,94% (145 097 гласа) и ПП "Просперираща Армения" на милиардера Гагик Цурукян с точно 4 процента (58 368) от гласовете, колкото е и прагът за влизане в парламента. Гласували са общо 1 476 916 граждани на страната, като избирателната активност е 59%.

"След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения", заяви арменският премиер Никол Пашинян на първата си пресконференция след парламентарните избори, провела се тази нощ в предизборния щаб на неговата партия "Граждански договор".

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„Проведохме поредните парламентарни избори в Армения, в чийто резултат „Граждански договор“ спечели“, заяви Пашинян. Той добави, че партията му „ще сформира еднолично правителство“.

„В сравнение с 2021 г. „Гражданският договор“ получи повече гласове от гражданите и вот на доверие. Това е обвързващо и означава, че гражданите са отговорни за държавата, свободата, бъдещето и мира“, каза той на пресконференция след изборите.

Същевременно Пашинян се обърна към опозиционните сили, които ще влязат в следващия парламент. „Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения“, заяви Пашинян. Лидерът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, отново нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили, съобщава специалният пратеник на БТА в Ереван Виктор Турмаков.

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Същевременно той отхвърли твърденията на опозиционните сили за натиск. „Изключвам всякакво незаконно влияние от страна на властите върху свободното изразяване на волята на арменските граждани“, заяви Пашинян, но отбеляза, че правоохранителните органи са реагирали на сигнали за купуване на гласове и други възможни нарушения по време на изборния процес.

Премиерът очерта и външнополитическите приоритети на правителството си: „Ще продължим сближаването си със Запада, но ще продължим и участието и членството си в ЕАИС. Ще развиваме отношенията си с Русия и с другите страни от ЕАИС. Разбира се, ще допринесем за укрепване на връзките в рамките на обединението“.

Междувременно основните претенденти на арменския премиер Никол Пашинян на парламентарния вот го разкритикуваха, че е обявил победа на пресконференция още след обявяването на първите частични предварителни резултати от вота. Според бившия президент на страната Роберт Кочарян, оглавил блока от партии "Армения" и останал на трето място с около 10% от гласовете, това, че Пашинян е заговорил за победа преди изборите, може да се приеме за натиск спрямо ЦИК и узурпиране на властта.

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„Вместо да отправя заплахи и да заповядва на съдебната система и държавните органи без окончателни резултати, настоящият режим трябва да носи и правна отговорност за всички регистрирани през това време изборни нарушения, грубата злоупотреба с административен ресурс и натиска, оказван върху волята на гражданите“, заяви Кочарян.

Кандидатът на партия "Силна Армения" Самвел Карапетян също разкритикува като прибързано обявяването на победата. „Те (ПП„Граждански договор“) няма да постигнат желаната победа, защото дори от интервютата им, от израженията на лицата им, вече сте се досетили, че нещата вървят зле за тях. При едва публикувани 30% от данните те твърдят, че вече са спечелили, но знаете, че 30% са само резултатите от селските райони. Веднага щом започнаха да се броят резултатите от градовете, те започнаха много бързо да намаляват", заяви той.

Редактор: Станимира Шикова