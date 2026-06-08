Удар с украински дрон по пътнически влак по маршрута Москва – Симферопол уби помощник-машиниста и рани машиниста, съобщи в понеделник Сергей Аксьонов, поставеният от Москва ръководител на Кримския регион. Черноморският полуостров беше анексиран от Русия през 2014 г. Аксьонов и железопътният оператор „Гранд Сервис Експрес” обявиха, че няма пострадали сред пътниците, а движението на всички пътнически влакове в Крим е спряно.

Атаката идва часове, след като Русия изстреля серия от дронове и други оръжия срещу Украйна. При тези удари е повредено ядрено съоръжение за съхранение в близост до района на Чернобилската катастрофа, заявиха украински официални лица.

Украински дронове удариха нефтена база и военен обект в Русия

Москва и Киев засилиха взаимните удари с дронове през последните месеци, докато ръководените от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната, която вече е в петата си година, остават в задънена улица. В неделя украинският президент Володимир Зеленски получи подкрепата на лидерите на Великобритания, Франция и Германия за призива си за преки преговори за примирие между воюващите страни след среща в Лондон.

Редактор: Мария Барабашка