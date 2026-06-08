След поредната тежка катастрофа, при която според разследващите става дума за гонка между два автомобила на "Челопешко шосе", в Обедния информационен блок по NOVA NEWS бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев призова за спешни мерки срещу опасното шофиране и пътното хулиганство.

По думите му основният проблем не е липсата на закони, а недостатъчното им прилагане. Според него институциите трябва да засилят контрола по пътищата чрез повече полицейско присъствие, видеонаблюдение и бързи санкции за нарушителите. „Имаме закон, но той не се прилага достатъчно ефективно. При грубо и агресивно шофиране книжката може да бъде отнета веднага“, коментира той.

Тенчо Тенев: Само строг контрол ще спре безразсъдните водачи

Сред конкретните мерки, които според него биха ограничили гонките по пътищата, са поставянето на повече камери за контрол на скоростта, използването на цивилни полицейски автомобили за установяване на нарушения и по-сериозни глоби за водачите, които съзнателно застрашават живота на останалите участници в движението.

Тенев подчерта и необходимостта от видимо полицейско присъствие по рисковите участъци. Според него превенцията е също толкова важна, колкото и санкциите. „Хората трябва да виждат полицията на пътя. Това е най-силният сигнал, че има контрол и че нарушенията няма да останат без последствия“, заяви той.

Превенция, солени глоби или по-строги закони ще спрат войната по пътищата

Бившият шеф на КАТ обърна внимание и на необходимостта от изграждане на специализирани трасета и писти, където младите шофьори да могат да развиват уменията си в контролирана среда, вместо да организират състезания по обществените пътища. Според него трябва да се подобри и подготовката на младите водачи, тъй като много от тях получават книжка без достатъчно практически опит при шофиране в различни условия.

Тенев настоя още за по-добра координация между институциите при установяване на системни нарушители, както и за проверки на лица, които управляват скъпи автомобили без доказани доходи. „Наказанията трябва да бъдат неизбежни. Само когато нарушителите знаят, че ще бъдат санкционирани веднага, ще има реален ефект върху поведението на пътя“, категоричен беше той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова