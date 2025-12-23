Катастрофата във Варна, при която кола връхлетя на тротоара, помитайки две жени, а след вряза в магазин – е трагичен инцидент. Слушах коментара на колегата по телевизията, който каза, че освен висока скорост - причина за случилото се може да е и поради здравословен проблем на водача. Може и затова да е изгубил контрол над автомобила. Това коментира в предаването „Денят на живо” по NOVA News бившият шеф на КАТ – София Тенчо Тенев по повод тежката катастрофа в морската ни столица в понеделник.

И допълни: "Най-вероятно водачът е бързал за някъде и не е видял, че светофарът е светнал червено. Продължил е към кръстовището и не е могъл да овладее автомобила".

По повод продължаващите пътни инциденти, дължащи се на висока скорост и безразсъдството на водачите - Тенев припомни, че от дълго време с негов колега искали да се създаде и приеме от Народното събрание Закон за пътното хулиганство. "По този начин всички тези млади и безразсъдни водачи ще бъдат водени на отчет от органите на МВР. така те могат да бъдат проверявани от районни инспектори и други служби, и ще има пълен контрол върху тях. Ще бъдат санкционирани с предупредителни протоколи, а ако бъдат хванати втори път в нарушение - деянието да бъде криминализирано. И след това санкциите и контролът върху тях да бъдат много по-строги", обясни бившият шеф на КАТ-София.

Той изрази съжаление, че идеята не е получила добър отзвук в текущия парламент. И подчерта, че се надява в следващото НС да има по-компетентни депутати, които да приемат това присърце. "Така те ще помогнат на хората, особено на добросъвестните водачи, които пътуват нормално по пътищата на България, за да има наистина по-сериозен контрол върху безразсъдните водачи", посочи Тенев.

Според него глобите за използване на телефон по време на шофиране - трябва драстично да се увеличат. Причината - на употребата на мобилни устройства без хендсфрий се дължат голяма част от тежките пътно-транспортни произшествия. Така се отклонява вниманието на водача и липсва контрол върху пътната обстановка.

"Сега ще видите какво ще стане, когато падне първият сняг. Очаква се в следващите часове - да има снежна покривка. Тогава рязко ще се увеличат ПТП-тата - особено в столицата. От 50–100 на ден ще станат около 300 при първия сняг. Всичко това се дължи на отклоняване на вниманието и неспазване на дистанция. Затова и стават тежките катастрофи", категоричен е Тенев.

По думите му, ако шофьор бъде хванат да говори по телефона докато шофира - при първо нарушение глобата трябва да бъде примерно 500 лева. "При второ нарушение – лишаване от право на управление за срок от минимум 3 месеца. Само тогава водачите ще се стреснат и ще спрат да използват мобилните си телефони в автомобилите или ще преминат към безжични устройства. Да управляват автомобила, да гледат пътя и да говорят по телефона, но чрез безжични средства, а не с телефона в ръка", заяви той.

По отношение на шофирането след употреба на алкохол и наркотични вещества ексшефът на КАТ-София беше категоричен, че подобни водачи - трябва да бъдат съдени бързо - в рамките на месец и да влязат в затвора. "Само така можем да спрем пияните и дрогираните водачи. В момента какво се случва? Взема му се свидетелството за управление, образува се дълго досъдебно производство, минава половин година, една година, две години и няма осъдителна присъда. През този период същият водач може отново да се качи в автомобил и да управлява, каквито случаи сме имали в практиката си", припомни той.

