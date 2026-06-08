Снимка: "Булфото"
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Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км/ч между два автомобила
Днес се очаква съдът да разгледа мерките за неотклонение на двама мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе" в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души - двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама, които са пътували в колите.
Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км/ч между два автомобила, затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл, с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор.
Шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“ - от групата на „Калашниците“?
Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия.
А днес вътрешният министър Иван Демерджиев ще награди пожарникарите, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа.Редактор: Дарина Методиева
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