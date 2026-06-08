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Какъв ще е ефектът от мерките на правителството срещу високите цени
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С промените ще се разширят правомощията на Комисията за защита на конкуренцията
Очаква се тази седмица парламентът да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени в спешен порядък от управляващото мнозинство.
С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъкът с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието „господстващо положение” – когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара.
Депутатите гледат пакет от мерки за цените и контрола върху сектора с горивата
Увеличава се двойно размерът на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието "справедлива цена", която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката.Редактор: Дарина Методиева
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