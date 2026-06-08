Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолян беше официално отворен за движение. След повече от месец затруднения аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване.



По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3 тона и половина.

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Първи през аварийното обходно трасе, тази сутрин преминаха десетки работещи в Пампорово и Чепеларе и доставчици на хранителни продукти.



„Тук чакълирането, което са направили, е много добре е направено. Фирмата, която го изпълнява го е направила перфектно, но надолу е зле. Пътят е тесен, има дупки. Но все пак е нещо. Навреме ходят работниците на работа. Имам в района строителни обекти”, заяви Павел Димитров, шофьор.



Кирил Георгиев, който също е шофьор, беше категоричен: ”Спестява един час. Спестява време, спестява пари и главоболие”.



Между 9 и 17 часа преминаването през трасето ще е затруднено, заради тежката техника, която все още работи на терен.

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„Сега може, но с пропускателен режим. Разбираме ги хората. Вече сме в туристически сезон, малко по малко може да ги пропускаме, но все още не е готово трасето”, обясни Петър Сулинаджиев, технически ръководител на обекта.

В средата на трасето се полага все още чакъл. Изградени са водостоци, на места са отсечени десетки дървета, за да се изградят уширения за разминаване на автомобилите. Дупките ще бъдат запълнени. „Там, където е необходимо, ще се прави цялостно преасфалтиране. Нека шофьорите да проявят малко разбиране и търпение. Мисля, че до понеделник всичко ще е готово”, заяви Сулинаджиев.

През временния обход се преминава за три минути.