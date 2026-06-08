Ново земетресение беше регистрирано в района на гръцкия остров Евия, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Прото тема”. В 5:30 ч. близо до пристанището на острова беше засечен земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер.

Вчера в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения със сила от около 5 по Рихтер. Първият трус беше с магнитуд 4,8, последван от втори от 4,3. Третото земетресение достигна 5,2 по Рихтер.

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Днешният трус е бил на дълбочина 5 километра. Той е усетен както на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, така и в област Атика.

Няма данни за пострадали и щети. Училищата на острова са затворени.

Редактор: Мария Барабашка