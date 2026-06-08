Снимка: БГНЕС, архив
На нея е поканен да участва и столичният кмет Васил Терзиев
Премиерът Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност, съобщават от правителствената пресслужба.
Катастрофата на „Челопешко шосе”: Защо отново се стигна до толкова тежък инцидент
Срещата ще се състои още днес в сградата на Министерския съвет. Ще участват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
На срещата е поканен да участва кметът на Столична община Васил Терзиев.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни