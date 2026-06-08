Снимка: Георги Манев, NOVA
Предстои да бъде поискано спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура
Отменено е бедственото положение в село Тича, съобщи кметът на община Котел Коста Каранашев.
Утре ще бъде свикано извънредно заседание на Общински съвет – Котел, на което ще бъдат обсъдени конкретни мерки за допълнителна помощ за пострадалите жители на Тича и необходимите действия за възстановяване на щетите.
Предстои да бъде поискано и спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура и укрепване на компрометираните участъци.
Река Черна излезе от коритото си в село Тича, залети са къщи и пътища (ВИДЕО+СНИМКИ)
Дейностите по почистването продължават.
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