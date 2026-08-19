Тежка катастрофа отне човешки живот край Плевен в сряда следобед, съобщи кореспондентът на БТА в града Елина Кюркчиева.

Сигналът за пътния инцидент е получен в 16:38 часа. Произшествието е станало в района на бившата рафинерия „Плама“, в платното към Плевен.

Катастрофа с пострадали на пътя Плевен – Бяла (СНИМКИ)

Според първоначалната информация са се ударили два автомобила. Вследствие на сблъсъка е загинал човек, който е пътувал в една от колите.

На мястото работят полицейски екипи и разследващ полицай, който извършва оглед. Въпреки инцидента движението в участъка не е блокирано.

Предстои да бъдат установени причините и точните обстоятелства, довели до катастрофата. За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Плевен.

Редактор: Цветина Петкова