Катастрофа с пострадали е станала днес на пътя Плевен – Бяла, в района на село Масларево. По първоначална информация в инцидента са се ударили лек и товарен автомобил.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

В резултат на сблъсъка товарният автомобил се преобърнал извън пътното платно, а водачът е останал затиснат в кабината. Пострадали са и двама души, пътували в колата.

На мястото са изпратени екипи на Районното управление в Свищов, Спешна помощ и пожарната. Служителите на пожарната са предприели действия по освобождаване на затиснатия шофьор.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Движението в участъка не е спряно, но се осъществява с повишено внимание. Причините за катастрофата се изясняват.