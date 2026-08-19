Нова жалба за упражняван натиск и заплахи срещу горнооряховския свещеник Зоран Мамучевски е подадена в Районната прокуратура. Повод за действията му е излъчено телевизионно разследване по NOVA, разкриващо финансови злоупотреби, водещи пряко към него.

Принуда за публични извинения

Въпреки че участничките в репортажа запазиха анонимност в ефир, Мамучевски е установил контакт с тях. Свещеникът е отправял неколкократни заплахи по телефона към една от жените с настояване тя да оттегли думите си и да се извини публично. За целта той е подготвил готов текст, който пострадалите само да подпишат.

Злоупотребил ли е свещеник с доверието на миряни

Предполага се, че документът е бил предназначен за Българската православна църква, която също бе сезирана след медийните разкрития.

Финансови злоупотреби за десетки хиляди левове

Разследването срещу Мамучевски съдържа данни за няколко сериозни схеми: Изчезнали пари от храма: В момента продължава да работи активно досъдебно производство срещу него по жалба на жена, която му е поверила 9000 лв. за съхранение в църквата.

Схема със строителна фирма: Втора потърпевша е била подведена да изтегли кредит от 14 500 лв. за ремонт на покрив. Средствата са усвоени от строителна фирма, близка до духовното лице. Макар че жената е спечелила съдебното дело срещу фирмата, парите не са възстановени, тъй като дружеството е обявено в несъстоятелност.

Проблеми с правосъдието и бързо напускане на града

Това не е първият сблъсък на Зоран Мамучевски с прокуратурата. Преди година, докато все още служеше в Горна Оряховица, той бе заловен да шофира след употреба на алкохол. Впоследствие, след отнемане на книжката му, той бе хванат отново зад волана без правоспособност. Случаят приключи със споразумение с прокуратурата, с което свещеникът избегна съдебен процес.

Малко след това Мамучевски продаде всичките си имоти в Горна Оряховица - включително къщата си, за която се твърди, че е построена от същата завлякла свидетелката строителна фирма - и се премести в Пловдив.

Действията на държавното обвинение по новата жалба за заплахи и упражнен натиск предстоят.