Пожарът край Козановско шосе в Асеновград е ликвидиран, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Пловдив комисар Васил Димов. Огънят е изпепелил около 500 декара сухи треви и храсти.

Пожарът избухна в сряда в местността зад автосервиз на таксиметрова фирма край Козановско шосе в Асеновград. От общинската администрация потвърдиха за инцидента и съобщиха, че кметът на града д-р Христо Грудев е на място.

Към момента няма официална информация за причините за възникването на пожара.

Снимка: Община Асеновград

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На терен бяха изпратени близо 10 противопожарни екипа. Няма опасност за населението в района. В зоната на пожара няма и постройки или други сгради. Огънят обхвана сухи треви и ниска растителност.

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев поддържа връзка с РИОСВ - Пловдив, които ще направят изследвания за замърсеността на въздуха. Огънят се разпростря далече от пътя, в посока язовир „40-те извора”.

Снимка: Община Асеновград

Движението по околовръстното шосе на Асеновград не е затворено. В района има вятър, а местността е труднодостъпна, което допълнително затрудни гасенето. На помощ към асеновградските огнеборци за потушаването на пламъците се притекоха и пожарникари от Пловдив, Стамболийски и Садово.

Междувременно друг пожар, край село Отец Паисиево, община Калояново, също е овладян, информира кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова. Огънят е обхванал площ около 70 декара. Засегнати от пламъците са една необитаема къща, помощна постройка и два автомобила, които не са в движение, посочи комисар Васил Димов. По думите му е имало опасност огънят да навлезе в гората, но благодарение на усилията на девет екипа на пожарната, служители на Регионалната дирекция по горите и доброволни формирования пожарът е овладян.

Екипи на пожарната ще останат да дежурят и при двете огнища.