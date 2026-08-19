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Интересът към избора вече е видим и извън официалните предложения
Бургас вече танцува в ритъма на „Евровизия“. Най-големият въпрос обаче е кой ще бъде официалният талисман на конкурса? Изборът е между четири основни любимци - характерният за града гларус, световноизвестната капибара, розовото фламинго и морското конче. Всеки кандидат носи своето уникално послание, а Черноморието вече спори кой от тях би бил най-доброто лице на града.
Според управителя на Бургаския зоопарк изборът е ясен .„Капибарата е най-разпознаваемото животно в момента не само в България, а и в цяла Европа. Близо година може би е хит в социалните мрежи сред младото поколение. Знаете, че именно то е основата на всички конкурси като „Евровизия“. Това животно е много харизматично, притежава такива качества, че просто всички деца го боготворят“, твърди управителят на зоопарка в Бургас Кръстьо Дъбов.
Предлагат необичайни талисмани за „Евровизия 2027”
"Смятам, че на публиката най-много ще се хареса капибарата, защото е много симпатична и в момента е супер популярна", категорична е и певицата и участник в "Евровизия 2020" Виктория Георгиева.
Интересът към избора вече е видим и извън официалните предложения. В него се включват институции, творци и фенове, а в интернет продължават да се появяват нови идеи. „Най-вече намирам за чудесно, че има толкова много институции – Кукленият театър, зоопаркът в Бургас. Това всеобщо желание за участие в процеса изключително много ме радва, защото се вижда, че хората са ангажирани. Харесва ми, че влизат много идеи“, посочва Ивайло Механджиев, който е дългогодишен фен на „Евровизия“.
За почитателите на конкурса обаче не е достатъчно един талисман да е популярен. "Според мен той трябва да носи характер, да има позитивна емоция в себе си и да е лесен за разпознаване", посочва Виктория Георгиева. „Да бъде уникален за България по някакъв начин, за конкретното място, за Бургас. Да има някаква уникалност, която да го отличава и да го направи запомнящ се“, добавя Ивайло Механджиев.
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И докато капибарата печели с популярността си, част от другите предложения залагат на връзката с морския град. „Аз лично харесвам идеята за гларуса, защото го свързвам най-много с Бургас. Разбира се, и другите идеи имат своите качества”, казва певицата Виктория Георгиева.
„Радвам се, че „Евровизия“ е в България и че българите са толкова ангажирани. Много ми харесва това, че всяка новина около „Евровизия“ в момента предизвиква заглавия в България. Това е нещо позитивно. Мисля, че така ще стигнем до истината и до едно много добро домакинство, надявам се. Нямам търпение да видя „Евровизия“ на родна почва“, изрази надежда Механджиев.
Кое от предложенията ще стане символ на „Евровизия“ - предстои да разберем.
Стажант-репортер: Ивайла Върбанова
ВСИЧКО ЗА ДОМАКИНСТВОТО НИ НА „ЕВРОВИЗИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
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