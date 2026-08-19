Повече от 10 часа продължи борбата с големия пожар, който обхвана лозята над Мездра. Огънят засегна около 500 декара, а заради силното задимяване се наложи временно да бъдат евакуирани децата и персоналът на детска градина и дом за деца с увреждания.

В потушаването на пламъците участваха пет екипа на пожарните служби във Враца и Мездра. На помощ беше изпратен и противопожарен автомобил от Кнежа. В акцията се включиха доброволци, служители на общината и на общинското предприятие по чистота. Водоноски доставяха допълнителни количества вода до засегнатия район, а със стихията се бореха и собственици на имоти.

Евакуираха десетки деца заради пожар във вилна зона в Мездра

След овладяването на огъня започна оглед на щетите. Установено е, че са засегнати 12 паянтови сезонни постройки, както и множество лозя, овощни насаждения и зеленчукови градини.

Сред пострадалите имоти е този на семейството на Христина Василева. Пламъците са засегнали лозето и градината, както и постройка, използвана за съхраняване на инструменти.

Някои от стопаните успели да спасят имотите си, като в продължение на часове обливат с градински маркучи своите и съседните терени. За други обаче огънят унищожил почти всичко.

„Това момченце тъкмо си беше направило всичко тук. Знаеш ли колко хубаво беше? И отиде всичко. Абсолютно всичко“, разказа Иванка Брешкова за един от засегнатите имоти.

След окончателното потушаване обгорелите около 500 декара остават под наблюдение, за да не се допусне повторно разпалване на огъня. Причината за възникването на пожара все още се изяснява. По случая е образувано досъдебно производство.