Пешеходец загина на автомагистрала “Хемус“ край Нови пазар, съобщи кореспондентът на БТА в Шумен Станимир Савов.

В 05:11 часа тази сутрин в полицията е получен сигнал за ударен човек на магистралата в участък с въведена временна организация на движението. Към мястото на произшествието са насочени екипи на полицията, пожарната и оперативна разследваща група. Инцидентът е станал на около 300 метра след бензиностанция край Нови пазар, в посока към Варна.

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Загиналият пешеходец е 52-годишен мъж. Установява се каква е съпричастността на шофьор на камион към произшествието. По случая се води разследване. Образувано е досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петрова