Континенталната част на Франция е понесла 52 дни в условията на горещи вълни от средата на юни насам - рекорд, изпреварващ 33-те дни през 2022 г. и 22-та дни през лятото на 2003 г., според анализ на АФП на данни от националната метеорологична служба „Метео Франс“.

През 2026 г. на територията на страната са настъпили три горещи вълни, които са се редували бързо - 14 дни през юни, 16 дни през юли и 22 дни от края на юли насам, като последната вълна все още не е официално приключила към 18 август. От 17 юни насам само две кратки затишия - първото от три дни, а второто от осем - са прекъсвали високите температури, характерни за гореща вълна.

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Извън пределите на Франция Западна Европа преживя най-горещото начало на лятото в историята на измерванията, като през юни и юли температурите достигнаха безпрецедентни стойности на фона на повтарящи се горещи вълни, мащабна суша и опустошителни горски пожари, подклаждани от глобалното затопляне.

В континентална Франция годината досега е с най-много дни в условията на гореща вълна, откакто се води статистика, тоест от 1947 г. През 2022 г. също имаше три горещи вълни, но общата им продължителност беше с близо 20 дни по-малко в сравнение с тази година.

Колкото до горещите вълни от лятото на 2003 г., които доведоха до над 15 000 смъртни случая във Франция, те бяха съсредоточени главно в рамките на двуседмичен период през август и една по-умерена седмица през юни. Горещата вълна от август 2003 г. и до днес остава най-тежката въз основа на показател, който съчетава продължителността и интензивността на горещините, изпреварвайки дори тези от юли - август и тази от юни 2026 г.

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Тази година във Франция вече бяха регистрирани и дните с най-високи средни температури - 24 и 25 юни. Националният температурен показател, който отчита дневните и нощните температури от 30 референтни станции в континенталната част на страната, достигна 30 градуса по Целзий, подобрявайки рекорда, поставен през 2003 г.

Освен това вълната от горещини, започнала в края на юли 2026 г., засега е втората по продължителност, регистрирана досега - 22 дни, непосредствено след тази, продължила 23 дни през юли 1983 г.

Това е 54-тата гореща вълна, която Франция преживява от 1947 г. насам, като повече от половината от тях са се случили след 2010 г.

Горещата вълна е „период с температури, значително по-високи от нормалните, продължаващ няколко дни“ на национално ниво, според определението на „Метео Франс“.

Редактор: Ивета Костадинова