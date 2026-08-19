Двама служители на Националната агенция за приходите са били подложени на физическа агресия по време на проверка в търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът станал в павилион след подаден сигнал, съобщи говорителят на приходната агенция в Бургас Христо Узунов.

При възникналото напрежение единият от инспекторите бил изблъскан. В този момент служител на търговския обект взел фискалното устройство, заключил магазина и избягал. Веднага е подаден сигнал към органите на реда, в резултат на което извършителят е задържан. Установено е, че това е 45-годишен мъж от златоградското село Долен.

По случая вече е образувано досъдебно производство, а последвалата проверка в обекта установила редица нарушения, предаде Станимир Димитров, кореспондент на БТА в Бургас.

Близо 30 000 нарушения откри Инспекцията по труда, най-много са в хотели, ресторанти и търговски обекти

„За нас е обяснимо това напрежение сред представители на сивия сектор, но е недопустимо то да прераства във физическа агресия”, коментира Узунов на брифинг пред сградата на НАП – Бургас.

⇒ Засилен контрол по Черноморието

В момента тече лятната контролна кампания на НАП, като общо 55 обекта по цялото Черноморие са поставени под постоянно наблюдение. От тях 40 са на територията на Бургаска област – ресторанти, барове, магазини и павилиони. При един от проверяваните обекти е констатирана значителна разлика в касовата наличност в рамките на само един работен ден.

Най-честите нарушения, които инспекторите от ГД „Фискален контрол” установяват, са неиздаване на касови бележки и разминавания в касовата наличност.

Христо Узунов посочи пример от Варненска област, където отчетените обороти след началото на инспекциите скочили между 100 и 400 пъти. Подобна тенденция се наблюдава и при проверяваните обекти в област Бургас.

От приходната агенция напомнят на гражданите, че при съмнение за некоректност, клиентите имат право да задържат плащането, докато не се убедят, че им се издава автентична касова бележка.