Израелската армия разпореди наказателно разследване на убийството в Газа на петгодишната Хинд Раджаб. Смъртта на детето беше осъдена в международен план, след като запис с гласа ѝ, докато разговаря с парамедици, беше излъчен по целия свят, съобщава "Би Би Си".

Палестинското дете е един от седемте членове на семейство, пътуващи в автомобил, попаднал под израелски огън в град Газа през януари 2024 г. Те се опитвали да избягат от бомбардировките над града.

Кадър: NOVA

Първоначално Хинд оцелява при атаката. Тя отговаря на обаждане на Палестинския червен полумесец, а разговорът продължава часове, докато организацията се опитва да спаси детето. Той обаче спира по време на звуци от стрелба. Линейката, която се опитва да стигне до детето, също е обстрелвана. По-късно са открити телата на близките на Хинд, на самото момиче, а също така и на двамата парамедици от линейката.

The Israeli military acknowledged firing on a car carrying 5-year-old Hind Rajab in Gaza after earlier denials as it opens a criminal probe into the January 2024 killing. https://t.co/447KgMpwoI pic.twitter.com/YxLo7b45eQ — CNN (@CNN) August 19, 2026

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че „след преглед на констатациите“ и „поради предполагаеми пропуски при координацията на придвижването на линейката на Палестинския червен полумесец“ е било решено да бъде започнато наказателно разследване на случая от отдела за криминални разследвания на Военната полиция.

Това е първият случай, в който ЦАХАЛ признава, че е открил огън по автомобила, в който са пътували Хинд и семейството ѝ. Преди това Израелските сили за отбрана заявиха, че първоначалното разследване е показало, че по време на инцидента в района нямало израелски военнослужещи.

Кадър: NOVA

Историята на малката Хинд беше разказана във филма "Гласът на Хинд Раджаб" и беше продуциран от Брад Пит, Хоакин Финикс, Алфонсо Куарон и други световни знаменитости.

Брад Пит и Хоакин Финикс продуцират филм по истински случай за смъртта на 6-годишната Хинд от Газа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Филмът беше представен на фестивала във Венеция, а режисьор е Каутер Бен Хания.

Редактор: Цветина Петрова