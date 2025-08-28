Снимка: Getty Images
Истинската история на шестгодишно момиче, което моли за спасение, но загива, е в в центъра на сюжетната линия
Брад Пит, Хоакин Финикс, Руни Мара, Алфонсо Куарон и Джонатан Глейзър стават изпълнителни продуценти на драмата на Каутер Бен Хания „Гласът на Хинд Раджаб“, чието действие се развива в Ивицата Газа. Премиерата ще бъде по време на филмовия фестивал във Венеция на 3 септември, а включването на актьорите като продуценти засили популярността на лентата.
Remember when the IDF murdered 6 yr old Hind Rajab by shooting at the car she was hiding in over 335 times?
Another tragic mishap?
Keep showing Benjamin the Bastard more things he should deeply regret… https://t.co/hqRQlAqltn pic.twitter.com/5MTv52u0Zm
Истинската история зад филма
Драмата пресъздава събитията около убийството на шестгодишната Хинд Раджаб през януари 2024 г. Момичето бяга от Газа с кола с четиримата си братовчеди, леля си и чичо си, когато попада под обстрел на израелски военни. Филмът е базиран на записите от телефонните разговори между Хинд Раджаб и доброволците на Червения полумесец, които се опитват да поддържат линията с детето, докато правят всичко възможно, за да я спасят.
Hollywood luminaries Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuaron and Jonathan Glazer are among heavyweights to get behind Gaza drama 'The Voice Of Hind Rajab' ahead of its #VeniceFilmFestival world premiere.
'The Voice Of Hind Rajab,' which heralds from acclaimed… pic.twitter.com/p5NKXDs0tQ
Би Би Си припомня, че парамедици от Палестинското дружество на Червения полумесец (PRCS) успяват по-късно да стигнат до колата на Хинд, но всички били загинали. Освен това установяват, че линейката, която е пътувала към мястото след обаждането на момичето, е била бомбардирана, при което загиват двама души - Юсуф ал-Зейно и Ахмед ал-Мадхун.
Откриха тялото на 6-годишно дете в Газа, потърсило помощ на спешния телефон
През 2024 година Би Би Си разказа още, че майката на Хинд - Уисам, докато е чакала да получи информация какво се случва с нейното дете, е държала в ръце малката чантичка на момичето с тетрадка, в която то е упражнявало краснописа си.
Хинд загива в началото на 2024 година.
Тел Авив твърди, че в района, където момичето, семейството ѝ и двамата парамедици са били убити, не е имало израелски войски. Разследване на The Washington Post и Sky News, при което са използвани сателитни изображения, обаче стига до заключението, че по това време там е имало израелски танкове.
Изследователска група Forensic Architecture, базирана в Лондон, публикува подробно разследване съвместно с Al Jazeera, в което са отбелязани 335 дупки от куршуми по външната част на автомобила.
EXCLUSIVE: Oscar-nominated director Kaouther Ben Hania's 'The Voice of Hind Rajab,' about one of the most controversial incidents of Israel's ongoing military campaign in the Gaza Strip, has sold to a raft of key territories
♦ „Гласът на Хинд Раджаб“ е продължение на номинирания за „Оскар“ филм на Бен Хания „Четири дъщери“ – друга драма, която съчетава документален филм с игрални методи. Предишният ѝ филм „ Човекът, който продаде кожата си“ също беше номиниран за най-добър международен филм.
