73-годишен мъж е задържан в Каблешково, след като заплашил с пневматична пушка двама служители на ВиК, дошли да отчетат водомер.

Инцидентът станал около 08:30 часа. Инкасаторите извършвали рутинна проверка, когато възрастният мъж започнал да отправя закани към тях, като държал оръжието и го насочил срещу служителите.

Задържаха възрастен мъж, заплашил друг с пистолет, за да защити кучето си

След подадения сигнал полицията установила и задържала 73-годишния мъж. Той доброволно предал пневматичната пушка, както и две кутии със сачми.

Случаят се разследва от служители на Районното управление в Поморие.

Редактор: Цветина Петкова