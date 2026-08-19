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Двамата инкасатори извършвали рутинна проверка
73-годишен мъж е задържан в Каблешково, след като заплашил с пневматична пушка двама служители на ВиК, дошли да отчетат водомер.
Инцидентът станал около 08:30 часа. Инкасаторите извършвали рутинна проверка, когато възрастният мъж започнал да отправя закани към тях, като държал оръжието и го насочил срещу служителите.
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След подадения сигнал полицията установила и задържала 73-годишния мъж. Той доброволно предал пневматичната пушка, както и две кутии със сачми.
Случаят се разследва от служители на Районното управление в Поморие.Редактор: Цветина Петкова
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