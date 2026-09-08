Представители Българската филмова индустрия настояват за независима проверка на приватизационния договор на киноцентър „Бояна”, която да установи дали задълженията по договора са изпълнени.

Киноцентърът може да стане изцяло частна собственост от 17 ноември. От бранша настояват още Министерският съвет да провери условията и да направи оценка на договора, а притесненията им са свързани с информация, че на мястото на комплекса могат да бъдат изградени вили.



„Нашият проблем е, че неговото предназначение не е гарантирано - че той ще продължи да обслужва киноиндустрията. Това е огромен проблем за всички работещи в индустрията”, заяви Любомира Костова от Сдружение „Независим културен сектор”.



„Министерството подхожда пренебрежително към този казус. По отношение на конкретните неща, които се надяваме да се случат - дискусия за това как да се удължи ограничението за неразпореждане на имотите в цялост. Да се намери отговор какви са механизмите да се гарантира запазването на киноцентъра като функция”, коментира Габриел Георгиев.

Редактор: Габриела Павлова