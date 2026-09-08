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Коментар на Есил Дюран, Кузман Илиев и Чавдар Влъчков
Новият телевизионен сезон на „Пресечна точка” продължава. Във вторник гости са певицата Есил Дюран, финансовият анализатор Кузман Илиев и икономистът Чавдар Влъчков.
Първата тема, която те обсъдиха, бе бъдещите президентски избори и как отказът на ГЕРБ да издигне кандидат за „Дондуков” 2 ще се отрази на вота. След това гостите обсъдиха победата на крайнодесните в Саксония-Анхалт.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
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